УГАИ АБХАЗИИ ПРОВЕЛО РЕЙДОВОЕ ПРОФМЕРОПРИЯТИЕ

Сухум. 2 декабря 2024. Абхазия-Информ. По поручению исполняющего обязанности министра внутренних дел Роберта Кнут продолжаются усиленные рейдовые мероприятия по республике. Как доложил первый замначальника УГАИ Аслан Базба, большинство ДТП в последнее время совершается водителями, которые садятся за руль в наркотическом или алкогольном опьянении. На стационарных постах также выявляют недобросовестных водителей общественного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров без наличия соответствующей на то лицензии. Результатом работы сотрудников стало 312 выявленных правонарушений, 8 водителей лишены права управления транспортным средством ввиду пребывания в нетрезвом состоянии.

Также наблюдается тенденция выявления водителей, передвигающихся по дорогам без государственных номерных знаков. Сотрудники милиции напоминают, что это является нарушением правил дорожного движения и влечет за собой административную ответственность.

Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей выявлен лихач, грубо нарушавший ПДД. Гражданин Матулян Артур Арутюнович 1992 года рождения, применяя агрессивную езду, совершал опасные маневры на центральной трассе, создавая аварийные ситуации. Кроме того, данные противоправные действия Матулян совершал в непосредственной близи автозаправочного комплекса.

Сотрудники незамедлительно установили личность нарушителя, его место жительства. При прохождении медицинского освидетельствования было установлено, что Матулян пребывал за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его машина отправлена на штрафстоянку сроком на один месяц.

Водитель лишен права управления транспортным средством. Он будет отправлен на повторную сдачу экзамена на знание правил дорожного движения.

Всего за прошедшую неделю составлено 1832 протокола о нарушении ПДД. 40 водителей лишены прав по причине вождения в нетрезвом состоянии.

Усиленные рейдовые мероприятия сотрудники продолжат далее вплоть до достижения минимизации нарушений ПДД. В МВД напоминают, что основной целью рейдов является спасение жизни и здоровья граждан.

Об этом сообщает сайт МВД.