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Абхазия Информ

В МВД АБХАЗИИ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Новости Понедельник, 02 декабря 2024 18:44
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В МВД АБХАЗИИ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Сухум. 2 декабря 2024. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут провел рабочее совещание с заместителями, начальниками подразделений центрального аппарата министерства, городских управлений и районных отделов внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Об общем положении дел доложил начальник штаба МВД Денис Тания.

Начальники территориальных подразделений органов внутренних дел отчитались о положении дел на вверенных им участках, о комплектации и расстановке личного состава, готовности к обеспечению правопорядка в период приближающихся новогодних праздников, а также начала предвыборной кампании в стране.

Роберт Киут призвал сотрудников к слаженной работе и ответственному выполнению возложенных на них функциональных обязанностей.

Глава МВД заверил коллег в оказании материально-технической помощи. По итогам совещания были приняты соответствующие решения и поставлены сроки их исполнения.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Понедельник, 02 декабря 2024 18:50

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