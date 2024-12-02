 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НЕЗАКОННО ДЕЙСТВУЮЩУЮ МАЙНИНГ-ФЕРМУ ВЫЯВИЛИ В С. МАЧАРА

Новости Понедельник, 02 декабря 2024 18:46
Оцените материал
(0 голосов)
НЕЗАКОННО ДЕЙСТВУЮЩУЮ МАЙНИНГ-ФЕРМУ ВЫЯВИЛИ В С. МАЧАРА

Сухум. 2 декабря 2024. Абхазия-Информ. Факт незаконной деятельности по добыче криптовалют выявили сотрудники Гулрыпшского отдела внутренних дел в результате проведенных профилактических мероприятий. На территории частного домовладения по ул. Пхаразия в с. Мачара сотрудники милиции изъятии 17 майнинг-аппаратов, принадлежащих Каарес Роберту Викторовичу.

В отношении владельца составлен административный материал.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Понедельник, 02 декабря 2024 18:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МВД АБХАЗИИ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ ДОМАШНИХ И БЕЗДОМНЫХ СОБАК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.