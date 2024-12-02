НЕЗАКОННО ДЕЙСТВУЮЩУЮ МАЙНИНГ-ФЕРМУ ВЫЯВИЛИ В С. МАЧАРА
Новости Понедельник, 02 декабря 2024 18:46
Сухум. 2 декабря 2024. Абхазия-Информ. Факт незаконной деятельности по добыче криптовалют выявили сотрудники Гулрыпшского отдела внутренних дел в результате проведенных профилактических мероприятий. На территории частного домовладения по ул. Пхаразия в с. Мачара сотрудники милиции изъятии 17 майнинг-аппаратов, принадлежащих Каарес Роберту Викторовичу.
В отношении владельца составлен административный материал.
Об этом сообщает сайт МВД.
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