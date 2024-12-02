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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ ДОМАШНИХ И БЕЗДОМНЫХ СОБАК

Новости Понедельник, 02 декабря 2024 18:52
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ ДОМАШНИХ И БЕЗДОМНЫХ СОБАК

Сухум. 2 декабря. Абхазия-Информ. Благотворительный фонд «Добрый город» при финансовой поддержке столичной администрации организовывает бесплатную акцию по стерилизации домашних и бездомных собак. Любой желающий может записать своего питомца на акцию и навсегда решить проблему нежелательного потомства.

В этом году это уже шестая акция фонда. За прошлые акции зоозащитникам удалось стерилизовать более 400 животных и в этот раз планируют охватить до ста собак.

Председатель фонда «Добрый город» Кира Зекир-оглы отмечает, что жители города каждый раз с нетерпением ждут акций стерилизации и часто звонят зоозащитникам и спрашивают о предстоящих акциях.

«Среди населения становится все больше ответственных владельцев животных, которые заботятся о питомцах и понимают важность стерилизации. Причем это касается не только домашних собак, но и тех, кто живут при дворах многоквартирных домов, помимо того, что многие кормят и заботятся о них, всё чаще задумываются и о стерилизации. Для нас очень приятно наблюдать, как с каждым разом меняется отношение людей к животным и как люди всё больше понимают важность стерилизации», – сказала Кира Зекир-оглы.

Также она отметила важность поддержки администрации Сухума, которая помимо оплаты финансовых расходов, также предоставляет отловщика, который во время акции вместе с волонтерами будет доставлять бездомных собак.

Для записи на стерилизацию необходимо связаться с организаторами по номеру телефона +7 (940) 960-00-77

7 декабря акция будет проходить на территории приюта-передержки в селе Дзыгута, а 8 декабря – в Госветстанции.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 02 декабря 2024 18:54

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