ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА У СУХУМСКИХ БОРЦОВ

Сухум. 2 декабря. Абхазия-Информ. Команда юных борцов из Сухума завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на Всероссийском турнире по вольной борьбе «Олимпийские надежды», который проходил в городе Кисловодске. В турнире приняли участие более 400 спортсменов из различных регионов России, включая Республику Адыгея, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Ингушетия, а также из Республики Абхазия, Краснодара, Пятигорска и Смоленска.

Абхазию на турнире представляла команда из Сухума, состоящая из воспитанников секции вольной борьбы Управления по делам молодёжи и спорта. Юные борцы завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Победителями турнира в составе сухумской команды стали Зантария Денис, выступавший в весовой категории 26 кг и Капба Владлен, выступавший в весовой категории 32 кг.

Второе место заняли Килба Давид в весовой категории 36 кг и Бороловец Алан в весовой категории 37 кг.

Бронзовыми призёрами стали Чхебелия Лаша в весовой категории 28 кг и Кутелия Арсен в весовой категории 38 кг.

Победители были награждены медалями, грамотами и поясом чемпиона, а призёры – медалями и грамотами.

Команду из Сухума тренируют А. Г. Кецба и В. В. Бороловец.