ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА У СУХУМСКИХ БОРЦОВ
Сухум. 2 декабря. Абхазия-Информ. Команда юных борцов из Сухума завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на Всероссийском турнире по вольной борьбе «Олимпийские надежды», который проходил в городе Кисловодске. В турнире приняли участие более 400 спортсменов из различных регионов России, включая Республику Адыгея, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Ингушетия, а также из Республики Абхазия, Краснодара, Пятигорска и Смоленска.
Абхазию на турнире представляла команда из Сухума, состоящая из воспитанников секции вольной борьбы Управления по делам молодёжи и спорта. Юные борцы завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.
Победителями турнира в составе сухумской команды стали Зантария Денис, выступавший в весовой категории 26 кг и Капба Владлен, выступавший в весовой категории 32 кг.
Второе место заняли Килба Давид в весовой категории 36 кг и Бороловец Алан в весовой категории 37 кг.
Бронзовыми призёрами стали Чхебелия Лаша в весовой категории 28 кг и Кутелия Арсен в весовой категории 38 кг.
Победители были награждены медалями, грамотами и поясом чемпиона, а призёры – медалями и грамотами.
Команду из Сухума тренируют А. Г. Кецба и В. В. Бороловец.
Последнее от Super User
- СУХУМ И ГАГРА ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА
- ЗАДЕРЖАНЫ ТРИ ИНОМАРКИ С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ ИЗ АБХАЗИИ
- ДВА ВТОРЫХ И ОДНО ТРЕТЬЕ МЕСТА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КЕКУСИНКАЙ КАРАТЭ
- В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ ДОМАШНИХ И БЕЗДОМНЫХ СОБАК
- НЕЗАКОННО ДЕЙСТВУЮЩУЮ МАЙНИНГ-ФЕРМУ ВЫЯВИЛИ В С. МАЧАРА