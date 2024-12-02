 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДВА ВТОРЫХ И ОДНО ТРЕТЬЕ МЕСТА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КЕКУСИНКАЙ КАРАТЭ

Новости Понедельник, 02 декабря 2024 19:02
Оцените материал
(0 голосов)
ДВА ВТОРЫХ И ОДНО ТРЕТЬЕ МЕСТА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КЕКУСИНКАЙ КАРАТЭ

Сухум. 2 декабря. Абхазия-Информ. Два вторых и одно третье места заняли абхазские спортсмены в Открытых международных соревнованиях по кекусинкай каратэ IFK «Казанский барс». Соревнования прошли 1 декабря в Казани. В них приняли участие 400 спортсменов из Абхазии, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Египта, Ирана, Казахстана, Камеруна, Китая, Молдовы, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Турции и ОАЭ.

В состав сборной Абхазии вошли семь спортсменов (4 – сухумских и 3 – очамчырских), которые выступали в трех возрастных категориях 11-12 и 12-13 лет.

Вторые места заняли Самед Бабаев (Сухум) и Баграт Кутарба (Сухум), Сандро Джгамазия из Очамчыры стал бронзовым призером.

Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера Абхазии Виталия Читанава (Сухум) и мастера спорта Абхазии Зураба Мурадяна (Очамчыра).

Спортсмены на соревнования командированы при поддержке Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум, Пивоваренного завода «Сухумский», очамчырского клуба «Абраскил» и родительского комитета.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 02 декабря 2024 19:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА У СУХУМСКИХ БОРЦОВ ЗАДЕРЖАНЫ ТРИ ИНОМАРКИ С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ ИЗ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.