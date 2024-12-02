ДВА ВТОРЫХ И ОДНО ТРЕТЬЕ МЕСТА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КЕКУСИНКАЙ КАРАТЭ

Сухум. 2 декабря. Абхазия-Информ. Два вторых и одно третье места заняли абхазские спортсмены в Открытых международных соревнованиях по кекусинкай каратэ IFK «Казанский барс». Соревнования прошли 1 декабря в Казани. В них приняли участие 400 спортсменов из Абхазии, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Египта, Ирана, Казахстана, Камеруна, Китая, Молдовы, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Турции и ОАЭ.

В состав сборной Абхазии вошли семь спортсменов (4 – сухумских и 3 – очамчырских), которые выступали в трех возрастных категориях 11-12 и 12-13 лет.

Вторые места заняли Самед Бабаев (Сухум) и Баграт Кутарба (Сухум), Сандро Джгамазия из Очамчыры стал бронзовым призером.

Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера Абхазии Виталия Читанава (Сухум) и мастера спорта Абхазии Зураба Мурадяна (Очамчыра).

Спортсмены на соревнования командированы при поддержке Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум, Пивоваренного завода «Сухумский», очамчырского клуба «Абраскил» и родительского комитета.