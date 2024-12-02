ЗАДЕРЖАНЫ ТРИ ИНОМАРКИ С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 2 декабря. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни фиксируется рост нарушений, связанных с незаконной перевозкой табачной продукции. За последние двое суток сочинские таможенники пресекли несколько попыток нелегального ввоза сигарет в тайниках машин.

Так, в ходе контроля транспортных средств был остановлен автомобиль марки TOYOTA. Машину, вызвавшую подозрение, направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам проверки было установлено возможное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля.

При таможенном досмотре в запасном колесе, находящемся под днищем автомобиля, были обнаружены сигареты марки «CHAPMAN». Табачные изделия также находились на полу между водительским и пассажирским сиденьем в салоне транспортного средства. Общее количество незаконно перевозимых сигарет составило 210 пачек (4200 штук).

Спустя час в другом автомобиле марки ЗАЗ ШАНС сотрудники таможни вновь обнаружили сигаретные тайники. Один из них находился под капотом автомобиля в воздуховоде, закрытом пластиковой крышкой, в нише которого была вырезана часть фильтров. После вскрытия крышки в этой полости была обнаружена спрятанная табачная продукция. Другой тайник был оборудован в багажнике транспортного средства. В запасном колесе, часть которого была вырезана, плотно уложили десятки блоков сигарет. В этой машине пытались провезти 370 пачек сигарет (7400 штук) марки «BUSINESS ROYALS».

На следующий день на посту был задержан автомобиль марки FORD MONDEO, также заполненный нелегальными сигаретами. Табачная продукция была спрятана под обшивкой дверей и в запасном колесе автомобиля. Из этих тайников таможенники достали 594 пачки сигарет (11880 штук) марки «GAGRA».

Акцизные марки РФ и специальная маркировка на табачной продукции отсутствовали. Как пояснили нарушители, сигареты они везли через границу за денежное вознаграждение.

Вся табачная продукция (1174 пачки) изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП РФ.

С начала 2024 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 867 дел об АП, в том числе, 45 дел об АП по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие от таможенного контроля). Возбуждено 8 уголовных дел. Изъято порядка 2,5 млн штук сигарет и 45,66 кг «насвая».