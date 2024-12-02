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Абхазия Информ

СУХУМ И ГАГРА ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА

Новости Понедельник, 02 декабря 2024 19:10
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СУХУМ И ГАГРА ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА

Сухум. 2 декабря. Абхазия-Информ. Два курортных города Абхазии попали в десятку самых популярных направлений для отдыха в первый месяц зимы. Сухум расположился на седьмой строчке, Гагры – на девятой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого одним из сервисов по бронированию жилья.

В столице Абхазии ценник за номер в гостинице в среднем составляет 3,1 тыс. рублей за одну ночь, в Гаграх – 3,6 тыс. Отдыхающие, как правило, предпочитают останавливаться в этих местах на шесть суток.

Лидирует в рейтинге Железноводск (2,8 тыс. за сутки), Ессентуки (3,7 тыс.) и Симферополь (2,8 тыс.). Бюджетный отдых может предложить Евпатория: стоимость проживания на крымском полуострове составит порядка 2,3 тыс. рублей. Аналогичный ценник в Ейске.

Самым дорогим местом для путешествий признана Ялта: ночь в «русском Голливуде» обойдётся в 4,7 тыс. рублей. В Кисловодске ценник примерно такой же: 4,5 тыс. рублей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 02 декабря 2024 19:39

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