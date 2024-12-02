В СТАМБУЛЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ АБХАЗИЯ»

Сухум. 2 декабря. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Абхазии провела в Стамбуле презентацию проекта «Гастрономическая Абхазия». Мероприятие прошло в Абхазском культурном центре при поддержке полномочного представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагима Авидзба и представителя ТПП Абхазии в Турции Гунды Анкваб. Презентация собрала более 100 участников, среди которых были представители иностранных консульств, глав ряда районов Турции, представители диаспоры, бизнеса, культуры, образования, спорта, а также журналисты.

Мероприятие началась с приветственного слова председателя Абхазского культурного центра в Стамбуле Элиф Маршан-Баркан, которая отметила важность данного события для укрепления культурных и экономических связей между странами.

Выступая перед гостями презентации на абхазском языке президент ТПП Тамила Мерцхулава подчеркнула значимость взаимодействия с проживающими в Турции соотечественниками.

«Диаспора играет ключевую роль в формировании имиджа нашей страны за рубежом и в расширении возможностей для международной торговли и инвестиций. Это не только укрепление культурных связей, но и создание новых экономических горизонтов для всех нас», – сказала президент ТПП.

По мнению Тамилы Мерцхулава, проект «Гастрономическая Абхазия» – это не просто знакомство с абхазскими кулинарными традициями, но и уникальная возможность открыть для себя богатство национальной кухни и познакомиться с продукцией местных производителей.

«Наша задача – это объединение, чтобы мы могли вместе двигаться вперед, делиться знаниями и опытом», – констатировала президент ТПП.

Обращаясь к посетившим мероприятие представителям посольства РФ в Турции, она поблагодарила за поддержку и акцентировала внимание на том, что Российская Федерация является основным стратегическим и надёжным партнёром Республики Абхазия.

«Между нашими странами существует постоянное взаимодействие, которое является важной основой для дальнейшего сотрудничества и развития», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Выступивший затем Ибрагим Авидзба рассказал гостям об истории и географическом положении Абхазии, напомнил о её богатом культурном и историческом наследии, а также об уникальных природных условиях. Он отметил важность продвижения абхазской кухни и продуктов на международной арене, что поспособствует развитию туризма и укреплению экономических связей.

Глава Федерации абхазских культурных центров Турции (Абхазфед) Левент Атрышба выразил признательность Торгово-промышленной палате за её инициативы и проекты. Подчеркнув значимость такой работы для развития бизнеса на долгосрочной и доверительной основе, он проинформировал о уже существующем товарообороте между Турцией и Абхазией, что говорит об укреплении экономических отношений двух республик, и возможностях для дальнейшего роста и сотрудничества.

Гостям был показан фильм об Абхазии, подготовленный Торгово-промышленной палатой на турецком языке, о богатстве абхазской культуры, истории и традициях, а также о её потенциале для туризма и бизнеса.

На мероприятии была представлена продукция ряда абхазских производителей, включая такие известные компании, как ООО «Вина и воды Абхазии», «Аргун-Иашта», «Шато-Абхаз», «Абхаз-Вино» и «Дурипшская винодельня», ассортимент лимонадов, питьевой и минеральной воды, произведённой на Сухумском пивоваренном заводе и предприятием Минеральные воды Абхазии. Гостям предложили попробовать разнообразные абхазские вкусности – мёд, джемы, акалмыщ, баклаву, аджинджух, ну и, конечно же аджику.

Одним из ярких моментов стало приготовление традиционной абхазской абысты, которое превратилось в мастер-класс и вызвало особый интерес у участников презентации.

В организации мероприятия активно участвовал абхазский ресторан «Сылашара» в Стамбуле, который также предоставил гостям разнообразные блюда абхазской кухни, что позволило им ещё больше погрузиться в уникальный гастрономический опыт.

Презентация проходила в теплой, дружественной обстановке и продлилась до позднего вечера, что говорит об интересе к нашей республике и ее национальным традициям.