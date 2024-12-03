СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ – ПРИЗЕРЫ КУБКА МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. В городе Ессентуки Ставропольского края, под эгидой Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя IF FCF, прошли соревнования 17-го Кубка мира по полноконтактному рукопашному бою.

Абхазские спортсмены завоевали четыре серебряные медали: Роман Тахтаджян в весовой категории 50+ кг, Даниил Ес-оглы в весе 57 кг, Александр Гобечия в весовой категории 61 кг, Рауль Хзарджян в весовой категории 66 кг.