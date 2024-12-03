СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ – ПРИЗЕРЫ КУБКА МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ
Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. В городе Ессентуки Ставропольского края, под эгидой Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя IF FCF, прошли соревнования 17-го Кубка мира по полноконтактному рукопашному бою.
Абхазские спортсмены завоевали четыре серебряные медали: Роман Тахтаджян в весовой категории 50+ кг, Даниил Ес-оглы в весе 57 кг, Александр Гобечия в весовой категории 61 кг, Рауль Хзарджян в весовой категории 66 кг.
По итогам турнира абхазская команда заняла третье общекомандное место, на первом месте спортсмены из России, на втором из Ирана.
Тренирует спортсменов заслуженный тренер Республики Абхазия и Российской Федерации, президент Федераций традиционного ушу и полноконтактного рукопашного боя Абхазии Ваграм Алексанян.
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