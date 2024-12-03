ПОЛИТОЛОГ ГУСЕВ: АБХАЗИЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О СОГЛАШЕНИИ С РОССИЕЙ

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. Абхазия может изменить свое мнение о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, предположил доктор политических наук Александр Гусев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что вряд ли данный вопрос решен окончательно.

«Не думаю, что вопрос о ратификации соглашения с Россией об инвестициях решен окончательно. Всегда есть люфт для переговоров, для договоренностей. Наши позиции определены, руководство республики об этом знает», – пояснил политолог.

Гусев уточнил, что существуют разные пути влияния на парламентариев. Так, по его словам, есть возможность давления и финансовые механизмы. Эксперт выразил уверенность, что со временем парламент Абхазии примет разумное решение.

«Разные есть пути влияния на тех же парламентариев. Есть возможность давления, другие финансовые механизмы, поэтому ничего исключать нельзя. Если прогнозировать ситуацию, я уверен, что парламент Абхазии со временем примет разумное решение», – пояснил Гусев.

Народное собрание Абхазии ранее рассмотрело, но отклонило законопроект о ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Решение было принято в ходе внеочередного заседания сессии парламента, состоявшегося во вторник, 3 декабря.