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Абхазия Информ

ЖУРОВА ИЗ ГОСДУМЫ НАДЕЕТСЯ, ЧТО АБХАЗИЯ ПЕРЕСМОТРИТ СОГЛАШЕНИЕ С РОССИЕЙ

Новости Вторник, 03 декабря 2024 18:16
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ЖУРОВА ИЗ ГОСДУМЫ НАДЕЕТСЯ, ЧТО АБХАЗИЯ ПЕРЕСМОТРИТ СОГЛАШЕНИЕ С РОССИЕЙ

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. Отказ Абхазии от ратификации соглашения об инвестициях с Российской Федерацией не станет причиной ухудшения отношений с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила депутат Государственной думы Светлана Журова. Она выразила надежду на то, что проект будет пересмотрен в будущем.

«Возможно, после выборов президента соглашение снова будет проанализировано. Мы будем думать о том, как продолжать выстраивать наши взаимоотношения. Не хотелось бы вызывать волнений – они ни к чему», – отметила Журова.

Депутат также подчеркнула, что Россия имеет соглашения о защите инвестиций с множеством других стран, и такие договоренности выгодны для всех сторон.

«В Абхазии проживает много людей с российскими паспортами, поэтому не хотелось бы, чтобы это соглашение как-то сказалось на отношениях», – добавила она.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 03 декабря 2024 18:26

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