КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН: Я ОЧЕНЬ СОЧУВСТВУЮ ЖИТЕЛЯМ АБХАЗИИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ ЗАЛОЖНИКАМИ АВАНТЮРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. Отказ парламента Абхазии от ратификации инвестиционного соглашения с Россией повлечет за собой охлаждение отношений между Москвой и Сухумом, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По словам Затулина, решение парламента Абхазии было принято под давлением «тех, кто свергал власть» в республике во время ноябрьских протестов.

«Они на сегодняшний день таким образом торопятся реализовать свои собственные программы, при этом не обращая никакого внимания должного на то, какой ущерб это наносит двусторонним отношениям», – отметил депутат.

На фоне протестных акций в Абхазии фактически произошла попытка государственного переворота, продолжил Затулин. Он добавил, что из этого кризиса власти республики вышли путем компромиссного соглашения, отставки президента и назначения внеочередных выборов.

Затулин напомнил, что с сентября Москва заморозила дотационные соцвыплаты абхазским бюджетникам. Кроме того, с 29 ноября переток электроэнергии из России в Абхазию осуществляется по коммерческим ставкам, указал парламентарий. Как отметил Затулин, до 45% этой электроэнергии уходит на майнинг.

«Вот заработки, связанные с майнингом, базировались на некоммерческой цене электроэнергии, которая поступает из России, а с 29 ноября цена коммерческая. Это в качестве примера того, к чему приводят осложнения между Российской Федерацией и Абхазией, связанные с отказом от взятых на себя обязательств. В данном случае обязательства брала на себя исполнительная власть, президент, парламентарии были в курсе этого», – пояснил депутат.

Оценивая последние события в Абхазии, Затулин заявил, что была развернута «оголтелая кампания», которая была нацелена на свержение действующей власти и желание поставить ее в неудобное положение накануне выборов. В итоге эти действия привели в том числе к ущербу для двусторонних отношений Москвы и Сухума, добавил депутат.

«И ущерб, если они продолжат, будет нарастать», – подчеркнул первый зампред думского комитета по делам СНГ.

По мнению Затулина, за последние годы у некоторых абхазских политиков «выработалась привычка» злоупотреблять доверием народа и не выполнять взятые на себя обязательства.

«Надо понимать, что, не выполняя взятые на себя обязательства, ты одновременно наносишь ущерб самому себе. Я очень сочувствую в данном случае жителям Абхазии, которые оказываются заложниками такого авантюрного поведения людей, которые сегодня оказывают давление, в том числе и на парламент Абхазии», – заключил депутат.

Инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией предусматривало льготы для российских предпринимателей, которые реализуют в частично признанной республики проекты с объемом инвестиций не менее 2 млрд рублей. Документ был подписано в октябре, но для его вступления в силу требовалась ратификация парламентом.

Предыдущее голосование было назначено на 15 ноября, но тогда из-за масштабной акции протеста, переросшей в беспорядки с захватом административных зданий в центре Сухума, власти республики решили снять вопрос о ратификации документа с парламентской повестки для «стабилизации обстановки».