АНЖЕЛЕ КУЧУБЕРИЯ ВРУЧИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАГРАДНОЙ ЗНАК И ДИПЛОМ ТАСС

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. В ТАСС прошла церемония вручения дипломов и памятных знаков 96 сотрудникам, посвятившим 10, 20, 30, 40 и даже больше лет работе в агентстве. Среди награжденных специальным наградным знаком и дипломом третьей степени была и спецкор в Абхазии, заслуженный журналист Абхазии Анжела Кучуберия – «за добросовестный труд в команде ТАСС на протяжении 10 лет, высокий профессионализм и ответственность, значительный вклад в развитие агентства, укрепление его авторитета и лидерства».

Анжела Кучуберия в общей сложности работает на ТАСС вот уже 27 лет (с 1997 года, в штате – с 2013 года), оперативно освещая значимые события в республике. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, вручая Анжеле диплом, выразил ей искреннюю признательность за многолетний труд и участие в освещении событий в ноябре 2024 года в Республике Абхазия.

«Благодаря Вашему опыту и профессионализму, агентство первым сообщало о практически всех ключевых событиях политического кризиса в республике. Сообщения с места событий, а также эксклюзивные комментарии участников противостояния с двух сторон обеспечили высокую цитируемость новостей агентства. Сделанные Вами кадры имели огромную востребованность среди наших коллег из других средств массовой информации. Благодарю Вас за работу в по-настоящему сложных условиях. Именно такие люди как Вы, Анжела Юрьевна, составляют золотой фонд кадров агентства. ТАСС ценит и дорожит Вами!», – сказал Андрей Кондрашов.

Еще 148 сотрудников ТАСС поощрены благодарственными письмами председателя правительства РФ и благодарностями аппарата правительства РФ.