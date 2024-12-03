 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АНЖЕЛЕ КУЧУБЕРИЯ ВРУЧИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАГРАДНОЙ ЗНАК И ДИПЛОМ ТАСС

Новости Вторник, 03 декабря 2024 18:39
Оцените материал
(0 голосов)
АНЖЕЛЕ КУЧУБЕРИЯ ВРУЧИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАГРАДНОЙ ЗНАК И ДИПЛОМ ТАСС

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. В ТАСС прошла церемония вручения дипломов и памятных знаков 96 сотрудникам, посвятившим 10, 20, 30, 40 и даже больше лет работе в агентстве. Среди награжденных специальным наградным знаком и дипломом третьей степени была и спецкор в Абхазии, заслуженный журналист Абхазии Анжела Кучуберия – «за добросовестный труд в команде ТАСС на протяжении 10 лет, высокий профессионализм и ответственность, значительный вклад в развитие агентства, укрепление его авторитета и лидерства».

Анжела Кучуберия в общей сложности работает на ТАСС вот уже 27 лет (с 1997 года, в штате – с 2013 года), оперативно освещая значимые события в республике. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, вручая Анжеле диплом, выразил ей искреннюю признательность за многолетний труд и участие в освещении событий в ноябре 2024 года в Республике Абхазия.

«Благодаря Вашему опыту и профессионализму, агентство первым сообщало о практически всех ключевых событиях политического кризиса в республике. Сообщения с места событий, а также эксклюзивные комментарии участников противостояния с двух сторон обеспечили высокую цитируемость новостей агентства. Сделанные Вами кадры имели огромную востребованность среди наших коллег из других средств массовой информации. Благодарю Вас за работу в по-настоящему сложных условиях. Именно такие люди как Вы, Анжела Юрьевна, составляют золотой фонд кадров агентства. ТАСС ценит и дорожит Вами!», – сказал Андрей Кондрашов.

Еще 148 сотрудников ТАСС поощрены благодарственными письмами председателя правительства РФ и благодарностями аппарата правительства РФ.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 03 декабря 2024 18:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН: Я ОЧЕНЬ СОЧУВСТВУЮ ЖИТЕЛЯМ АБХАЗИИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ ЗАЛОЖНИКАМИ АВАНТЮРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ВЫПУЩЕНА В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНАЯ МОНЕТА «АПСХА ЛЕОН» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.