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Абхазия Информ

ВЫПУЩЕНА В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНАЯ МОНЕТА «АПСХА ЛЕОН»

Новости Вторник, 03 декабря 2024 18:42
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ВЫПУЩЕНА В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНАЯ МОНЕТА «АПСХА ЛЕОН»

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «АПСХА ЛЕОН».

Тираж: 500 шт.

Диаметр: 33 мм

Материал: Серебро 925

Масса изделия: 17,00 (±0,18) г

Номинал: 5 апсар

Качество: Анциркулейтед

Художник: Габлия Р.Т.

Каталожный номер: 0129

Дата выпуска: 03.12.2024 г.

Аверс. В центральной части расположено изображение карты Абхазского царства с названиями столиц «АНАҞӘАԤИА», «ҚӘҬЕШЬ» и открытой ладони. Под ней номинал монеты «5 ҧсарк» и год выпуска монеты 2024. В верхней центральной части полукругом расположена надпись: «Аҧсны Абанк» и рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. В нижней части полукругом надпись: «Аҧсны АҲӘЫНҬҚАРРА IX АШӘ.». Под номиналом размещены знак монетного двора, обозначение метала по Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и проба сплава серебра.

Реверс. В центре реверса изображение портрета Апсха Леона в профиль, справа в вертикальные две строки надпись «АҧСҲА ЛЕОН».

Apskha-Leon-silver-rev.jpg

Чеканка: Московский монетный двор (ММД).

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 03 декабря 2024 18:50

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