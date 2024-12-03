ВЫПУЩЕНА В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНАЯ МОНЕТА «АПСХА ЛЕОН»
Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «АПСХА ЛЕОН».
Тираж: 500 шт.
Диаметр: 33 мм
Материал: Серебро 925
Масса изделия: 17,00 (±0,18) г
Номинал: 5 апсар
Качество: Анциркулейтед
Художник: Габлия Р.Т.
Каталожный номер: 0129
Дата выпуска: 03.12.2024 г.
Аверс. В центральной части расположено изображение карты Абхазского царства с названиями столиц «АНАҞӘАԤИА», «ҚӘҬЕШЬ» и открытой ладони. Под ней номинал монеты «5 ҧсарк» и год выпуска монеты 2024. В верхней центральной части полукругом расположена надпись: «Аҧсны Абанк» и рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. В нижней части полукругом надпись: «Аҧсны АҲӘЫНҬҚАРРА IX АШӘ.». Под номиналом размещены знак монетного двора, обозначение метала по Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и проба сплава серебра.
Реверс. В центре реверса изображение портрета Апсха Леона в профиль, справа в вертикальные две строки надпись «АҧСҲА ЛЕОН».
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
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