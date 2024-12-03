НА ФЕСТИВАЛЕ В АБХАЗИИ ТУРИСТЫ СМОГУТ ПОСАДИТЬ МАНДАРИНОВОЕ ДЕРЕВО

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. Фестиваль «Мандарин», посвященный легендарному фрукту, оранжевому золоту Абхазии, состоится в Сухуме и не только в начале января. Туристов ждут полеты на воздушном шаре, турниры лучников и многое другое. Яркий фестиваль стартует 3 января и будет проводиться по 8 января. За эти дни состоятся свыше трех десятков самых разнообразных мероприятий.

В программу входят выставки и экскурсии, выступления исполнителей народной музыки, различные ярмарки.

Для желающих проведут мастер-классы, где можно будет освоить начатки гончарного и столярного ремесла. Ожидаются также состязания лучников. Туристы смогут прокатиться на воздушном шаре, попробовать свои силы в сборе урожая и, конечно, отведать абхазских мандаринов.

Более того, всем гостям дадут возможность самостоятельно посадить мандариновое дерево. А из урожая 2024 года в Сухуме устроят огромную мандариновую елку, которая должна побить мировой рекорд.

Мероприятия будут проводиться на семи разнообразных локациях: это и набережная в Сухуме, и этнопарк «Апсны», и мандариновый совхоз «София», ж/д арт-станция «Гума», пляж Marnero, село Каманы и арт-центр «Дом культуры».