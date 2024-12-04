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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Новости Среда, 04 декабря 2024 17:20
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ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъято незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие у жителя г. Гудаута Гетия Никиты Дмитриевича, 1999 гр. – пистолет, снаряженный боеприпасами.

Согласно проведенному исследованию в ЭКЦ МВД РА, изъятый пистолет является кустарно изготовленным нарезным огнестрельным оружием – револьвером, технически исправным и к производству выстрелов пригодным, патроны калибра 9 мм – боевые.

В отношении гражданина Гетия группой дознания ОВД по Гудаутскому району по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 04 декабря 2024 17:35

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