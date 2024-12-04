ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С И.О. МИНИСТРА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. И. о. министра по налогам и сборам Абхазии Михаил Габелия проинформировал и.о. премьер-министра Валерия Бганба о поступлении налогов и других обязательных платежей в республиканский бюджет в размере 5 млрд. 744 млн. рублей по состоянию на 2 декабря 2024 года.

Также в ходе встречи и.о. премьер-министра Валерий Бганба поставил перед и.о. министра по налогам и сборам задачи, связанные с необходимостью усиления мер по:

– административному контролю за деятельностью субъектов экономики с целью аккумулирования денежных средств;

– взысканию в установленном законодательством порядке недоимок по налоговым платежам в республиканский бюджет.

Валерий Бганба отметил, что данные меры необходимы для обеспечения выплат, связанных с обязательствами по заработной плате перед бюджетными организациями и финансового обеспечения дополнительных поставок электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.