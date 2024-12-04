ВАЛЕРИЙ БГАНБА: СИТУАЦИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ АБХАЗИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго», которое провел его новый руководитель и. о. премьер-министра Валерий Бганба.

«В энергосистеме Абхазии ситуация крайне сложная и если она не улучшится, я буду предлагать и.о. президента и Парламенту вводить режим чрезвычайной ситуации в энергетике», – заявил Валерий Бганба.

Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия проинформировал, что ИнгурГЭС находится на грани аварийного отключения из-за низкого уровня воды в водохранилище и в результате часть Абхазии может остаться без электричества. В связи с этим увеличен объем запрашиваемого у России перетока электроэнергии.

«Ситуация на текущий момент остается сложной. Уровень воды в Джварском водохранилище достиг аварийного. Это значит, что мы привязаны только к выработке, которую получаем от притока. Он сегодня составляет около 40 кубометров в секунду», – рассказал и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

Переток коммерческой электроэнергии из России оплачен до 7 декабря, проинформировал и.о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба. Он отметил, что в 2024 году из республиканского бюджета на поддержку энергетической отрасли направлено 700 млн рублей, из которых 425 млн рублей – на приобретение перетока.

«Мобилизация всех средств в стране происходит уже не первый месяц, в том числе на электроэнергетику и на фонд оплаты труда. Уже четвёртый месяц мы замещаем часть российской финансовой помощи. Все средства, которые поступают в пользование бюджетной системы, направляются больше своей частью на обеспечение выполнения обязательств государства. 425 млн рублей – это дополнительные расходы, которые мы полностью направили на эти цели.

С августа дополнительно средства направляются на замещение российской финансовой помощи, которая была частично приостановлена, а с ноября текущего года она полностью приостановлена. В этом случае связаны и соответствующие задержки оплаты труда работникам бюджетной сферы, которые финансируются за счет средств республиканского бюджета», – сказал Владимир Делба.

«Первостепенная задача – это, несомненно, справедливое снижение потребления электроэнергии, мобилизация задолженности за оплату электроэнергии всеми потребителями в независимости от их категории. Бюджетная система столько не выдержит. Мы все знаем, о том, что деньги, которые поступают в бюджет, имеют устойчивый рост уже не первый год и нам это дает возможность сегодня обеспечивать расходные обязательства. Четыре месяца фонд оплаты труда отдельные категориям работников бюджетной сферы мы обеспечили. Это 387 млн рублей», – добавил Делба.

Валерий Бганба отметил, что в первую очередь надо уменьшить потребление электроэнергию по всем направлениям.

«Мы тратим бесцельно очень много электроэнергии. Второе – усиление борьбы с незаконным потреблением электроэнергии», – сказал Бганба.

И. о. премьер-министра отметил, что на следующей неделе может сложиться такая ситуация, что в бюджете не будет денег, чтобы выплатить заработную плату.

«Мы должны за 3-4 дня получить какой-то серьезный результат», – подчеркнул Валерий Бганба.

И. о. премьер-министра поручил ежедневно докладывать ему о ходе рейдов по выявлению незаконной добычи криптовалюты.

Он призвал соответствующие службы усилить работу по взиманию задолженностей за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.