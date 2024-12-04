ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА ДМИТРИЯ СТАТЕЙНОВА
Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме прошел вечер памяти журналиста Дмитрия Статейнова. На встрече присутствовала семья Статейнова, его друзья и коллеги. Они делились воспоминаниями, рассказывали о том, каким человеком и журналистом он был.
«Минул год, как весть, которая пришла из Ростова, буквально ошеломила всех нас. Молодой, полный сил и энергии неожиданно ушел из жизни наш друг Дима Статейнов – кинорежиссер, писатель, публицист, журналист. Много талантов и дарований было совмещено в нем», – сказал советник директора Дома Москвы Борис Накопия.
Собравшимся показали документальный фильм журналиста «Иура Иаков-ипа. Трилогия», посвященный Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Дмитрий Статейнов был журналистом, режиссером, собкором РИА Новости в Абхазии, исполнительным директором культурного фонда «Платформа».
Он ушел из жизни 24 ноября 2023 года.
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