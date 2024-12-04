 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛУКА БАГАТЕЛИЯ ПЕРЕШЕЛ НА ПРАВАХ АРЕНДЫ В УЛЬЯНОВСКУЮ «ВОЛГУ»

Новости Среда, 04 декабря 2024 19:41
Оцените материал
(0 голосов)
ЛУКА БАГАТЕЛИЯ ПЕРЕШЕЛ НА ПРАВАХ АРЕНДЫ В УЛЬЯНОВСКУЮ «ВОЛГУ»

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. Соответствующий договор воронежский «Факел» сегодня заключил с клубом из Ульяновска. Соглашение об аренде 20-летнего атакующего полузащитника рассчитано до конца июня 2025 года. Без права выкупа.

Лука Багателия в январе 2024 года перешел в воронежский «Факел», в текущем сезоне он провел шесть официальных игр в составе сине-белых (3 матча РПЛ и 5 в кубке). Полузащитник сможет получить дополнительную практику во Второй Лиге А в составе ульяновской «Волги».

Лука Багателия – воспитанник гудаутского клуба «Рица». В 2022 году в составе «Рицы» стал чемпионом и обладателем Кубка Абхазии по футболу, признан лучшим полузащитником чемпионата.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 04 декабря 2024 19:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АГУДЗЕРЕ ПРОЙДУТ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ WKF ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА ДМИТРИЯ СТАТЕЙНОВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.