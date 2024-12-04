ЛУКА БАГАТЕЛИЯ ПЕРЕШЕЛ НА ПРАВАХ АРЕНДЫ В УЛЬЯНОВСКУЮ «ВОЛГУ»
Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. Соответствующий договор воронежский «Факел» сегодня заключил с клубом из Ульяновска. Соглашение об аренде 20-летнего атакующего полузащитника рассчитано до конца июня 2025 года. Без права выкупа.
Лука Багателия в январе 2024 года перешел в воронежский «Факел», в текущем сезоне он провел шесть официальных игр в составе сине-белых (3 матча РПЛ и 5 в кубке). Полузащитник сможет получить дополнительную практику во Второй Лиге А в составе ульяновской «Волги».
Лука Багателия – воспитанник гудаутского клуба «Рица». В 2022 году в составе «Рицы» стал чемпионом и обладателем Кубка Абхазии по футболу, признан лучшим полузащитником чемпионата.
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