КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ФАКТ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 2,3 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. Должностные лица таможни задержали автомобиль «Lexus» с регистрационными знаками Республики Абхазия. В ходе проверки представленных водителем документов, установлено, что данный автомобиль временно ввезен на территорию России гражданином Республики Абхазия для личного использования с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Однако машина находилась под управлением гражданина Российской Федерации в нарушение действующего законодательства Евразийского экономического союза. Автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку.

По факту совершения незаконных операций с транспортным средством, временно ввезенным из Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2,3 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.