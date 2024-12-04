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Абхазия Информ

ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ НЕЛОГИЧНЫМ ОТКАЗ АБХАЗИИ ОТ ИНВЕСТСОГЛАШЕНИЯ С РФ

Новости Среда, 04 декабря 2024 20:03
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ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ НЕЛОГИЧНЫМ ОТКАЗ АБХАЗИИ ОТ ИНВЕСТСОГЛАШЕНИЯ С РФ

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. Специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал отказ парламента Абхазии ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.

По словам эксперта, оппозиция в Абхазии боится, что в республику зайдут российские предприниматели и им придется уступить выгодный туристический рынок.

При этом Михайлов считает решение об отказе от инвестсоглашения с РФ нелогичным, поскольку российский бизнес в Абхазии отвечает ее интересам. Ведь это даст дополнительные рабочие места и налоги.

«У них странная позиция: «Вы, русские, сидите у себя, деньги нам давайте, содержите нас, но сюда сами не лезьте. А мы будем вам улыбаться и клясться в вечной преданности», – сказал Михайлов.

По его мнению, Россия сейчас ждет, когда к власти придут новые кланы, и тогда уже будет с ними договариваться о ратификации соглашения. Если этого не случится, у Москвы имеются рычаги, с помощью которых она может повлиять на ситуацию, уверен политолог.

3 декабря парламент Абхазии проголосовал против инвестиционного соглашения с Россией – именно из-за него в стране начались массовые протесты, в результате которых ушел в отставку президент Аслан Бжания. Депутаты заверили, что считают Москву «главным союзником», а решение принято «не против России». В Госдуме допустили пересмотр соглашения после президентских выборов в республике и выразили надежду, что отношения стран «не испортятся».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 04 декабря 2024 20:06

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