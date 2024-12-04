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Абхазия Информ

СПРОС НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 40%

Новости Среда, 04 декабря 2024 20:07
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СПРОС НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 40%

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. Рост количества бронирований по сравнению с 2023 годом фиксируют и в новых, и в старых отелях. Об этом агентству Sputnik Абхазия сообщил руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.

По его словам, волнения, которые прошли в республике в ноябре, никак не повлияли на туристический поток. Также отмечается, что Новый Афон попал в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха. Там средняя стоимость ночи в отелях составляет 2,9 тысячи рублей.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 04 декабря 2024 20:09

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