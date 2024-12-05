Сухум. 5 декабря. Абхазия-Информ. И. о. президента Республики Абхазия Бадра Гунба провел совещание в связи с ситуацией в электроснабжении. В нем приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба, и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, и.о. вице-премьеров – министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган, руководители РУП «Черноморэнерго», руководители администраций районов и городов республики.

Информируя о складывающейся ситуации, Джансух Нанба подчеркнул: «Уровень воды на ИнгурГЭС составляет 410 метров, это аварийный уровень. Мы получаем выработку от комплекса только по притоку, на сегодняшний день 40 кубометров в секунду. Переток с сегодняшнего дня из Российской Федерации увеличен с 4,1 млн до 5,5 млн кВт/ч. Это вынужденная мера».

Владимир Делба отметил, что все последние недели правительство занимается мобилизацией доходов во все уровни бюджета для того, чтобы обеспечить финансирование коммерческого перетока электроэнергии из России, оплаченного на сегодняшний день до 7 декабря.

«Если говорить о бюджетных средствах, которые были направлены, то с ноября месяца по сегодняшний день это 425 миллионов рублей. Я могу проинформировать вас о том, что вчера согласовали изменения в бюджете Гагрского района – плюс 10 миллионов в пользу приобретения перетока. Вот и консолидированные ресурсы – 40 миллионов рублей. Я хочу ещё раз проинформировать о том, что на сегодняшний день за счёт средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата ни одному бюджетополучателю, ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание сразу же на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом. Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработную плату мы не будем выплачивать», – сказал Владимир Делба.

Он обратил внимание на то, что Министерство по налогам и сборам занимается взысканием недоимок в усиленном режиме. Что касается доходов в качестве таможенных платежей, там задержек в фактическом начислении и уплаты не существует.

При этом Владимир Делба усомнился в том, насколько этих объёмов хватит для обеспечения, прежде всего, социальных обязательств – заработной платы, социальных выплат отдельным категориям граждан, расходов для нужд системы просвещения, на обеспечение медицинских услуг как внутри республики, так и за ее пределами.

«Энергетика каждый день забирает очень масштабные, объёмные ресурсы. Мы могли замещать средства российской финансовой помощи на заработную плату, но сегодня такой возможности уже нет. Российская финпомощь с августа текущего года была частично приостановлена. В части реализации соглашения о софинансировании заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы – это учителя, работники системы здравоохранения и все работники социальной сферы», – констатировал ситуацию Владимир Делба.

Он сообщил, что с ноября софинансирование полностью приостановлено.

«Не поступают средства на обеспечение финансирования других расходов бюджета, обороноспособность, правоохранительная деятельность, соответственно, приобретение медикаментов. Ну и, разумеется, полностью приостановлено финансовое обеспечение и бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства. Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 миллиард 800 миллионов рублей. Вот эти средства нужно заместить для того, чтобы обеспечить часть российских средств», – сказал Делба.

Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что текущий приток на сегодняшний день нам даёт 2,5 миллиона киловатт-часов, плюс 500 тысяч они как бы подпитывают от себя. Плюс сегодня вся выработка с СухумГЭСа переключилась тоже в наши сети. Вот, и порядка 7 мегаватт они вливают в нашу систему. В случае, если будет остановлен переток, 3 миллиона киловатт-часов – это третья часть от нашего потребления сегодняшнего. Значит, если мы только на ИнгурГЭСе останемся, это будет 7, максимум 8 часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено.

И.о. премьер-министра Валерий Бганба сообщил: «Мы вчера провели штаб. Конечно, за один день каких-то результатов мы не добьёмся. Но там есть где надо добиваться результатов, там есть, где вести наступательную работу, чтобы какой-то результат был. По налогам мы вчера разговаривали с коллегой.

Это, конечно, помогает собирать и другие виды налогов, и думаю, что помощь налоговой всем районам будет. Правительство, там тоже есть средства, которые мы можем задействовать во всех наших расходах. Ну и по связям с нашими партнёрами, я выходил на сопредседателя Межправительственной комиссии Новака Александра Ивановича. По всем этим вопросам он обещал поговорить со всеми коллегами. Это было позавчера, пока обратной связи нет».

Валерий Бганба предположил возможность введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

О ситуации с взысканием задолженностей по различным видам платежей высказался и глава Администрации Гальского района Константин Пилия. Он, в частности, обратил внимание на проблемы задолженностей по земельному налогу. По информации Пилия, более 7 тысяч гектаров земли, выделенной указом президента Абхазии в 2016 году под особую экономическую зону в управление частного предпринимателя:

«Больше 70 миллионов задолженность у особой экономической зоны. Письменные обязательства не выполнены за весь период 2016 года. Никаких шансов получить хоть какие-то деньги с этой организации нет. Я должен был расторгнуть уже давным-давно договор. Но меня держит указ президента, где было указано главе администрации заключить договор аренды. Вот этот указ держит. Как мне действовать?»

На эту ситуацию и.о. главы государства отреагировал поручением Администрации президента подготовить решение об отмене принятого ранее решения по предоставлению земельных ресурсов упомянутой компании.

Подводя итоги совещания, Бадра Гунба подчеркнул: «Очень серьёзные сложности с обеспечением энергетической безопасности в нашей стране. Так складывается ситуация, что есть серьёзная угроза того, что наши граждане-бюджетники не получат заработную плату. Я считаю, что в этой связи нам максимально надо быть открытыми, честными перед своими гражданами. Вы все прекрасно знаете, что первые некие сигналы появились с введением ограничений по выплатам бюджетникам, социальной сфере, учителям, медикам. Но с ноября месяца, после известных в том числе событий, российская сторона фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям.

Я повторюсь, это коснулось и оборонного ведомства, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, других министерств, ведомств. Если говорить проще, фактически сегодня, кроме пенсионного обеспечения, все остальные средства софинансирования приостановлены. Уважаемые коллеги, давайте быть честными друг перед другом. Именно работа налоговой инспекции, Министерства финансов, таможни, которая выполнила все планы, даже перевыполнила, позволила нам до сегодняшнего дня удержать ситуацию. Но эти резервы безусловно ограничены. Без финансовой поддержки, той, которая шла из Российской Федерации, нам дальше ситуацию удержать крайне тяжело.

И поэтому наши граждане должны знать, понимать, это вынужденная мера. Здесь не нужно никому перетягивать одеяло друг на друга, что кто-то чего-то не сделал, не доработал. Мы сегодня несём ответственность все вместе.

Нельзя говорить о том, что все это время не было ничего сделано. Это несправедливо. Если даже сравнить бюджет 2020 года, 2019 года и текущего, он увеличен в два с половиной раза, без введения новых видов налогов, без нагрузки на бизнес, за счёт улучшения администрирования, эта работа была проделана».

Бадра Гунба обратил внимание Министерства здравоохранения, Министерства просвещения, руководителей районов на необходимость предусмотреть все необходимые меры по обеспечению резервным электроснабжением объектов жизнеобеспечения на случай введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

«К сожалению, те резервы, которые были накоплены, направлены на поддержание ситуации. Вы слышали Владимира Валерьевича (Делба), эти резервы имеют ограниченный характер. Мы постараемся до вторника, до среды как-то ещё вытянуть. Дальше ситуация будет крайне тяжёлой», –резюмировал Бадра Гунба.

Об этом сообщает сайт главы государства.