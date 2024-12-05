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Абхазия Информ

К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Четверг, 05 декабря 2024 19:25
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К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 5 декабря. Абхазия-Информ. Министерство энергетики и транспорта информирует предпринимателей Республики Абхазия о том, что с 1 января 2025 года в Российской Федерации вступают в силу нормы лесного законодательства, касающиеся обязательного оснащения автомобильного транспорта аппаратурой спутниковой навигации.

Требования по оснащению спутниковой навигацией будут распространяться на все автомобильные транспортные средства, занимающиеся транспортировкой древесины и продукции ее переработки по территории Российской Федерации.

Предпринимателям рекомендуется заранее подготовиться к изменениям, ознакомиться с требованиями законодательства Российской Федерации.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 05 декабря 2024 19:28

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