К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Сухум. 5 декабря. Абхазия-Информ. Министерство энергетики и транспорта информирует предпринимателей Республики Абхазия о том, что с 1 января 2025 года в Российской Федерации вступают в силу нормы лесного законодательства, касающиеся обязательного оснащения автомобильного транспорта аппаратурой спутниковой навигации.
Требования по оснащению спутниковой навигацией будут распространяться на все автомобильные транспортные средства, занимающиеся транспортировкой древесины и продукции ее переработки по территории Российской Федерации.
Предпринимателям рекомендуется заранее подготовиться к изменениям, ознакомиться с требованиями законодательства Российской Федерации.