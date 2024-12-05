ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
Сухум. 5 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам с участием председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателия.
В рамках повестки дня был рассмотрен проект постановления «Об утверждении Сметы расходов Национального банка Республики Абхазия на 2025 год», также была определена аудиторская организация в целях проведения внешнего аудита Нацбанка.
В результате обсуждений депутаты приняли решение предложить Парламенту рассмотреть данные вопросы на ближайшем заседании сессии.
Затем члены комитета рассмотрели кандидатуру Беслана Барателия, предложенную на должность председателя Национального банка.
По итогам обсуждения комитет единогласно рекомендовал Парламенту включить этот вопрос в повестку дня заседания сессии.