Сухум. 5 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам с участием председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателия.

В рамках повестки дня был рассмотрен проект постановления «Об утверждении Сметы расходов Национального банка Республики Абхазия на 2025 год», также была определена аудиторская организация в целях проведения внешнего аудита Нацбанка.