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Абхазия Информ

ТУРЭКСПЕРТ АНСТАЛЬ: СТОИМОСТЬ ПОЕЗДОК ПО РФ И В АБХАЗИЮ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОЛЛАРА

Новости Четверг, 05 декабря 2024 19:38
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ТУРЭКСПЕРТ АНСТАЛЬ: СТОИМОСТЬ ПОЕЗДОК ПО РФ И В АБХАЗИЮ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОЛЛАРА

Сухум. 5 декабря. Абхазия-Информ. Стоимость поездок по России и в Абхазию не зависит от курса доллара и евро, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Турэксперт подчеркнула, что в Абхазии можно рассчитываться в рублях. Тем временем, по ее словам, от курса доллара не зависят путешествия в страны Европы, так как расчет там происходит в евро.

Она обратила внимание, что в евро можно рассчитываться и в Турции. Но, отметила эксперт, доллар и евро растут практически одновременно по отношению к российской валюте. По словам Ансталь, даже стоимость поездки в Северную Корею будет зависеть от американской валюты.

От курса доллара зависят даже Иран и Ирак, КНДР, хотя туда туров почти нет. «С любой страной расчет мы ведем в валюте, и все страны зависят от курса валюты – либо от евро, либо от доллара», – заключила блогер.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 05 декабря 2024 19:40

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