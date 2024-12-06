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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ РЕЖИССЁРОМ МАЛОГО ТЕАТРА АЛЕКСЕЕМ ДУБРОВСКИМ

Новости Пятница, 06 декабря 2024 19:26
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ РЕЖИССЁРОМ МАЛОГО ТЕАТРА АЛЕКСЕЕМ ДУБРОВСКИМ

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба встретился с главным режиссёром Малого театра России, заведующим кафедрой актерского мастерства Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, руководителем мастерской, в которой обучаются студенты из Абхазии, Алексеем Дубровским. Во встрече принял участие гендиректор РУСДРАМа им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба.

Студенты третьего курса Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России впервые с гастролями приехали в Абхазию и показали на сцене Русского театра спектакль «Человек и его окрестности» по мотивам рассказов Фазиля Искандера.

И. о. премьер-министра отметил важность сохранения культурных связей между народами Абхазии и России.

«У вас связи уже давно наладились и подготовка наших детей – это благотворное влияние на нашу культуру», – отметил Валерий Бганба.

Алексей Дубровский рассказал, что чувствует себя в Абхазии, как в родных местах. Он отметил, что театр Искандера очень популярен в России и трудно достать билеты, когда с гастролями приезжает в Москву.

«У нас обогащение культур. Спектакль по произведениям Фазиля Абдуловича в Москве пользуется популярностью среди нашего зрителя и воспринимается хорошо. То, что в Щепкинском училище есть ребята из Абхазии, для Щепкинского училища это тоже полезно, это взаимополезный обмен, – отметил главный режиссёр Малого театра. – Редкий случай в училище, когда готовим студентов из другой страны, которые будут играть на русском языке. У нас в спектакле звучит абхазский язык и поют на абхазском, очень красивое звучание и сам язык красивый».

Гендиректор РУСДРАМа им. Ф. Искандер Ираклий Хинтба отметил, что спектакль «Человек и его окрестности» студентов Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина – единственный спектакль по произведению Искандера, который идёт в настоящее время в России.

«Сейчас эти ребята здесь, и они участвуют в режиссёрской лаборатории. Мы пригласили четырех российских режиссёров, и они, вместе с артистами нашего театра и студентами делают четыре мини-спектакля по абхазской литературе, потом один из спектаклей будет превращен в полноценный спектакль. Это конкретный пример по плодотворному сотрудничеству», – сказал Ираклий Хинтба.

В завершении встречи Валерий Бганба и Алексей Дубровский обменялись памятными подарками. Валерий Бганба преподнес главному режиссёру Малого театра России перевод «Евгения Онегина» на абхазский язык поэта Мушни Ласуриа.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2024 19:32

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