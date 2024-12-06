 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ОТМЕНИЛ УКАЗ ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 06 декабря 2024 19:33
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА ОТМЕНИЛ УКАЗ ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба подписал Указ «О досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа «Амра», созданной Указом Президента Рауля Хаджимба в 2016 году.

Ранее на совещании в Администрации президента глава Гальского района Константин Пилия сообщил, особая экономическая зона занимает боле 7 тысяч гектаров земли, и задолжала земельного налога более 70 миллионов рублей.

И. О. главы государства на месте же дал поручение руководителю Администрации президента подготовить Указ о ликвидации особой экономической зоны, не приносящей никакой пользы для страны и при этом не платит земельный налог.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2024 19:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ РЕЖИССЁРОМ МАЛОГО ТЕАТРА АЛЕКСЕЕМ ДУБРОВСКИМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.