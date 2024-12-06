БАДРА ГУНБА ОТМЕНИЛ УКАЗ ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба подписал Указ «О досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа «Амра», созданной Указом Президента Рауля Хаджимба в 2016 году.
Ранее на совещании в Администрации президента глава Гальского района Константин Пилия сообщил, особая экономическая зона занимает боле 7 тысяч гектаров земли, и задолжала земельного налога более 70 миллионов рублей.
И. О. главы государства на месте же дал поручение руководителю Администрации президента подготовить Указ о ликвидации особой экономической зоны, не приносящей никакой пользы для страны и при этом не платит земельный налог.
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