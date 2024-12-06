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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СООБЩИЛИ О ЗАПРЕТЕ НА ВВОЗ МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Новости Пятница, 06 декабря 2024 19:47
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В СУХУМЕ СООБЩИЛИ О ЗАПРЕТЕ НА ВВОЗ МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии, сообщил «Интерфаксу» исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба.

«Да, российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб», – сказал он.

По словам Бганба, санитарные службы Абхазии «опровергают нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки».

«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии», – сказал глава правительства Абхазии. Он предположил, что запрет затронет самые бедные слои населения Абхазии, которые живут благодаря урожаю мандаринов.

Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии сообщил ТАСС, что груженные мандаринами большегрузы начинают скапливаться на абхазской стороне границы по реке Псоу. Кроме того, с утра от пропускного пункта на границе возвратили несколько легковых автомобилей с грузом мандаринов.

Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии.

«Данная информация не соответствует действительности», – подчеркнули в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас в Абхазии разгар цитрусового сезона. По данным ТАСС, республика планировала поставить в Россию более 37 000 т мандаринов.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2024 19:58

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