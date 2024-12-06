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Абхазия Информ

БЕСЛАН ДЖОПУА: УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА ЦИТРУСОВЫХ В РОССИЮ МЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ

Новости Пятница, 06 декабря 2024 19:58
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БЕСЛАН ДЖОПУА: УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА ЦИТРУСОВЫХ В РОССИЮ МЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. Запрета на ввоз в Россию абхазских мандаринов нет. Об этом Апсныпресс сообщил и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Он пояснил, что российская карантинная служба действительно обнаружила Калифорнийского трипса в одной из партий цитрусовых, которая была возвращена.

«Речь не шла о полном запрете ввоза. Произошло недоразумение, прошла информация о якобы полном запрете ввоза в Россию абхазских мандарин. Запрета такого с российской стороны нет», – сказал Джопуа.

По его словам, ведется проверка каждой партии, есть некоторое скопление большегрузных машин.

«Тем не менее, мы пока не можем утверждать, что мандарины будут возвращены. Только по факту, когда они будут возвращены, мы можем сказать, что они попали под запрет», – сказал он.

Джопуа сообщил, что абхазской карантинной службой не подтвержден факт обнаружения трипса на цитрусовых.

«Мы пока следим за ситуацией. С российской стороны уведомление о запрете ввоза мы не получали. Будем надеяться, что ввоз возобновится после того, как они прояснят ситуацию», – сказал Беслан Джопуа.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2024 20:07

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