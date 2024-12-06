БЕСЛАН ДЖОПУА: УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА ЦИТРУСОВЫХ В РОССИЮ МЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ

Он пояснил, что российская карантинная служба действительно обнаружила Калифорнийского трипса в одной из партий цитрусовых, которая была возвращена.

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. Запрета на ввоз в Россию абхазских мандаринов нет. Об этом Апсныпресс сообщил и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа.

«Речь не шла о полном запрете ввоза. Произошло недоразумение, прошла информация о якобы полном запрете ввоза в Россию абхазских мандарин. Запрета такого с российской стороны нет», – сказал Джопуа.

По его словам, ведется проверка каждой партии, есть некоторое скопление большегрузных машин.

«Тем не менее, мы пока не можем утверждать, что мандарины будут возвращены. Только по факту, когда они будут возвращены, мы можем сказать, что они попали под запрет», – сказал он.

Джопуа сообщил, что абхазской карантинной службой не подтвержден факт обнаружения трипса на цитрусовых.

«Мы пока следим за ситуацией. С российской стороны уведомление о запрете ввоза мы не получали. Будем надеяться, что ввоз возобновится после того, как они прояснят ситуацию», – сказал Беслан Джопуа.