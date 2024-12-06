В ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ С ВОЗВРАТОМ ПАРТИИ МАНДАРИНОВ

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе обнаружен трипс. О том, что это за насекомое, рассказал Апсныпресс начальник отдела по карантинному фитосанитарному надзору Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Руслан Смыр. Он подтвердил, что на российско-абхазской границе были обнаружены насекомые, идентифицированные как западный калифорнийский цветочный трипс.

Трипсы наносят вред растениям, прокалывая клетки и высасывая соки, что приводит к повреждению листьев, цветов и плодов. Для борьбы с вредителями проводят мониторинг и применяют инсектициды, снижающие их численность.

Указанный вид трипсов уже давно, с 1980 года, известен в России, особенно в тепличных хозяйствах, и меры борьбы с ним здесь уже хорошо отработаны.

Руслан Смыр проинформировал, что в Абхазии обитает множество видов трипсов, кроме того, у западного калифорнийского цветочного трипса много подвидов.

«Пока сложно точно определить, к какому подвиду относятся обнаруженные экземпляры. В течение года будут установлены ловушки для мониторинга, а лаборанты продолжат изучение этого вопроса. В Абхазии западный калифорнийский цветочный трипс значится в списке отсутствующих. Ранее они иногда обнаруживались в ручной клади. В условиях влажного субтропического климата страны применение пестицидов при борьбе с ними необходимо», – отметил Руслан Смыр.