 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ С ВОЗВРАТОМ ПАРТИИ МАНДАРИНОВ

Новости Пятница, 06 декабря 2024 20:11
Оцените материал
(0 голосов)
В ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ С ВОЗВРАТОМ ПАРТИИ МАНДАРИНОВ

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе обнаружен трипс. О том, что это за насекомое, рассказал Апсныпресс начальник отдела по карантинному фитосанитарному надзору Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Руслан Смыр. Он подтвердил, что на российско-абхазской границе были обнаружены насекомые, идентифицированные как западный калифорнийский цветочный трипс.

Трипсы наносят вред растениям, прокалывая клетки и высасывая соки, что приводит к повреждению листьев, цветов и плодов. Для борьбы с вредителями проводят мониторинг и применяют инсектициды, снижающие их численность.

Указанный вид трипсов уже давно, с 1980 года, известен в России, особенно в тепличных хозяйствах, и меры борьбы с ним здесь уже хорошо отработаны.

Руслан Смыр проинформировал, что в Абхазии обитает множество видов трипсов, кроме того, у западного калифорнийского цветочного трипса много подвидов.

«Пока сложно точно определить, к какому подвиду относятся обнаруженные экземпляры. В течение года будут установлены ловушки для мониторинга, а лаборанты продолжат изучение этого вопроса. В Абхазии западный калифорнийский цветочный трипс значится в списке отсутствующих. Ранее они иногда обнаруживались в ручной клади. В условиях влажного субтропического климата страны применение пестицидов при борьбе с ними необходимо», – отметил Руслан Смыр.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2024 20:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН ДЖОПУА: УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА ЦИТРУСОВЫХ В РОССИЮ МЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ «ВОДИТЬ НАС ЗА НОС НЕ НУЖНО»: ЧТО ЖДЕТ «ГОРДУЮ» АБХАЗИЮ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.