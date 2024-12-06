«ВОДИТЬ НАС ЗА НОС НЕ НУЖНО»: ЧТО ЖДЕТ «ГОРДУЮ» АБХАЗИЮ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ РОССИИ

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. «Гордая» Абхазия осталась без российских денег – республика не получит почти два миллиарда рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября, заявил и.о. министра финансов Владимир Делба. Проблемы будут большие и тут Сухуму придется выбирать, либо выживать самим, либо всё-таки договариваться с Россией.

Напомним, в Абхазии оппозиция «свергла» президента и рассказала волнения на фоне принятия инвестиционного соглашения с Россией. Оно предусматривало гарантии для инвесторов из России, которые готовы восстанавливать в том числе и «убитую» абхазскую инфраструктуру.

Российский депутат Константин Затулин рассказал, почему абхазы отказались от российских инвестиций. Причина, как считает Затулин, в простом. Как отметил эксперт, России по сути все равно, кто управляет республикой – Бжания, Ардзинба или кто-то ещё.

«Но водить нас за нос не нужно. За разговорами 'об олигархах', 'угрозе мелкому и среднему абхазскому бизнесу' и т.д. стоит стремление не допустить равноправия граждан России в Абхазии <...> в вопросе об элементарной возможности покупать жильё, арендовать землю, вести бизнес», – поясняет Затулин в полемике с политологом Сергеем Марковым.

Марков ранее предположил, что абхазы боятся прихода российских олигархов, которые застроят республику отелями и комплексами «как в Сочи», а абхазы станут прислугой в своей стране.

«Абхазы боятся, что придут застройщики из Сочи и Краснодара и Подмосковья и скупят все побережье и застроят всё «человейниками» окна в окна <...> Они кстати, и турецких застройщиков по той же причине в Абхазию не пускают», – считает Марков.

Кстати, в абхазских оппозиционных соцсетях тоже озвучиваются такие же мнения. Однако Затулин уверен, что абхазы просто боятся России, но придется выбирать.

«Вы, господа, на деле оказывается боитесь русских и Россию, которую на словах вы так любите. Которая Абхазию признала, обязалась защищать и финансирует. И кто бы ни пришёл в конце концов к власти в Абхазии, эта проблема достанется ему в наследство», — констатирует депутат.

Тем временем в самой Абхазии уже просчитывают последствия всех решений. Без российского финансирования республика не получит до конца года 1 миллиард 800 миллионов рублей и теперь, по словам местных властей, эти средства правительству нужно будет где-то найти.

Кроме того, вопросы есть и со светом. Это и без того больная для Абхазии тема, но теперь может быть только хуже. Апсны (местное название республики) может остаться без света до 16 часов в сутки, если переток электроэнергии из России прекратится. Сейчас Россия вливает в энергосистему республики порядка семи мегаватт, а если перетока не будет, то электричества будет хватать на 7-8 часов в день.

Сейчас электричество в Абхазии периодически отключают в среднем на 4 часа в день. Очевидно, что постоянные отключения скажутся на турпотоке – ну кто поедет туда, где есть такие проблемы со светом и нельзя даже нормально зарядить смартфон.

Абхазы уже обратились за комментариями к России по вопросам приостановки софинансирования и ситуации в энергоотрасли, но ответа пока нет. Как заявил и.о. президента Бадра Гунба, без денег, которые Абхазия получала от России, дальше будет сложнее – например, бюджетники могут остаться без заработной платы. Пока абхазам предлагают просто «потерпеть».

https://bloknot.ru/obshhestvo/vodit-nas-za-nos-ne-nuzhno-chto-zhdet-gorduyu-abhaziyu-bez-podderzhki-rossii-1365732.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F7e400c0e-a3b8-58ab-b8f6-2e55081323a2