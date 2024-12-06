 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«ВОДИТЬ НАС ЗА НОС НЕ НУЖНО»: ЧТО ЖДЕТ «ГОРДУЮ» АБХАЗИЮ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ РОССИИ

Новости Пятница, 06 декабря 2024 20:14
Оцените материал
(0 голосов)
«ВОДИТЬ НАС ЗА НОС НЕ НУЖНО»: ЧТО ЖДЕТ «ГОРДУЮ» АБХАЗИЮ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ РОССИИ

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. «Гордая» Абхазия осталась без российских денег – республика не получит почти два миллиарда рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября, заявил и.о. министра финансов Владимир Делба. Проблемы будут большие и тут Сухуму придется выбирать, либо выживать самим, либо всё-таки договариваться с Россией.

Напомним, в Абхазии оппозиция «свергла» президента и рассказала волнения на фоне принятия инвестиционного соглашения с Россией. Оно предусматривало гарантии для инвесторов из России, которые готовы восстанавливать в том числе и «убитую» абхазскую инфраструктуру.

Российский депутат Константин Затулин рассказал, почему абхазы отказались от российских инвестиций. Причина, как считает Затулин, в простом. Как отметил эксперт, России по сути все равно, кто управляет республикой – Бжания, Ардзинба или кто-то ещё.

«Но водить нас за нос не нужно. За разговорами 'об олигархах', 'угрозе мелкому и среднему абхазскому бизнесу' и т.д. стоит стремление не допустить равноправия граждан России в Абхазии <...> в вопросе об элементарной возможности покупать жильё, арендовать землю, вести бизнес», – поясняет Затулин в полемике с политологом Сергеем Марковым.

Марков ранее предположил, что абхазы боятся прихода российских олигархов, которые застроят республику отелями и комплексами «как в Сочи», а абхазы станут прислугой в своей стране.

«Абхазы боятся, что придут застройщики из Сочи и Краснодара и Подмосковья и скупят все побережье и застроят всё «человейниками» окна в окна <...> Они кстати, и турецких застройщиков по той же причине в Абхазию не пускают», – считает Марков.

Кстати, в абхазских оппозиционных соцсетях тоже озвучиваются такие же мнения. Однако Затулин уверен, что абхазы просто боятся России, но придется выбирать.

«Вы, господа, на деле оказывается боитесь русских и Россию, которую на словах вы так любите. Которая Абхазию признала, обязалась защищать и финансирует. И кто бы ни пришёл в конце концов к власти в Абхазии, эта проблема достанется ему в наследство», — констатирует депутат.

Тем временем в самой Абхазии уже просчитывают последствия всех решений. Без российского финансирования республика не получит до конца года 1 миллиард 800 миллионов рублей и теперь, по словам местных властей, эти средства правительству нужно будет где-то найти.

Кроме того, вопросы есть и со светом. Это и без того больная для Абхазии тема, но теперь может быть только хуже. Апсны (местное название республики) может остаться без света до 16 часов в сутки, если переток электроэнергии из России прекратится. Сейчас Россия вливает в энергосистему республики порядка семи мегаватт, а если перетока не будет, то электричества будет хватать на 7-8 часов в день.

Сейчас электричество в Абхазии периодически отключают в среднем на 4 часа в день. Очевидно, что постоянные отключения скажутся на турпотоке – ну кто поедет туда, где есть такие проблемы со светом и нельзя даже нормально зарядить смартфон.

Абхазы уже обратились за комментариями к России по вопросам приостановки софинансирования и ситуации в энергоотрасли, но ответа пока нет. Как заявил и.о. президента Бадра Гунба, без денег, которые Абхазия получала от России, дальше будет сложнее – например, бюджетники могут остаться без заработной платы. Пока абхазам предлагают просто «потерпеть».

https://bloknot.ru/obshhestvo/vodit-nas-za-nos-ne-nuzhno-chto-zhdet-gorduyu-abhaziyu-bez-podderzhki-rossii-1365732.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F7e400c0e-a3b8-58ab-b8f6-2e55081323a2

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2024 20:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ С ВОЗВРАТОМ ПАРТИИ МАНДАРИНОВ ДЕПУТАТ ЗАТУЛИН: СОКРАЩЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ АБХАЗИИ СВЯЗАНО С ПАРАЗИТИЗМОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.