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Абхазия Информ

ДЕПУТАТ ЗАТУЛИН: СОКРАЩЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ АБХАЗИИ СВЯЗАНО С ПАРАЗИТИЗМОМ

Новости Пятница, 06 декабря 2024 20:26
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ДЕПУТАТ ЗАТУЛИН: СОКРАЩЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ АБХАЗИИ СВЯЗАНО С ПАРАЗИТИЗМОМ

Сухум. 6 декабря. Абхазия-Информ. Россия сократила материальную поддержку Абхазии из-за «паразитизма», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о выделении помощи республике.

По словам депутата, Россия долгие годы помогала Абхазии в трудные периоды и направила стране миллиарды рублей, чтобы поддержать граждан. Однако он считает, что некоторые политические круги недобросовестно пользовались выделяемыми Москвой средствами.

«Это наши добровольные обязательства, какие-то из них являются возвратными, но трудно представить себе, что они будут возвращены когда-либо, какие-то просто дотациями из российского бюджета. С сентября приостановлена выплата дотаций бюджетникам Абхазии, то есть 170 миллионов рублей ежемесячно Российская Федерация, можно сказать, дарила Абхазии, чтобы все, кто работает в государственных отраслях, получили доплату, потому что денег у Абхазии мало или нет. Но хочу заметить, что за это время в Абхазии немножко нарастили прием отдыхающих из России, в Абхазии возникли богатые люди. Мало того, в Абхазии практикуется за счет перетока дешевой электроэнергии из России майнинг, то есть на этой электроэнергии люди зарабатывают криптовалюту. 45 процентов электроэнергии Абхазии уходит на майнинг», – сказал он.

На протяжении всего этого периода люди зарабатывали и делали себе капиталы на бросовой электроэнергии из России. И при этом не задумывались, что надо поделиться со своими стариками, детьми, что надо вкладывать деньги и так далее, просто-напросто паразитировали на этих дотациях.

Парламентарий утверждает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на политических деятелях Абхазии.

«Когда вы идете к врачу, и врач говорит, что у вас болезнь, вы же не обижаетесь на врача за то, что у вас болезнь. Вы к нему обращаетесь, чтобы он помог вас вылечить. Точно так же и надо относиться к тому, что мы говорим и что мы делаем. Надо вылечить Абхазию от паразитизма, который там развился. И в этом виноваты далеко не все, простые люди в этом не виноваты. В этом виноваты те, кто играет в политику и третий раз за десять лет устраивает государственный переворот. Может существовать государство, в котором за десять лет каждый президент был свергнут. Оно реально существует или это фикция?» – заключил он.

Как рассказал исполняющий обязанности главы Министерства финансов Абхазии Владимир Делба, республике не хватает денег платить зарплаты бюджетникам после остановки финансовой помощи России. Москва с 1 сентября приостановила финансовую поддержку страны из-за невыполнения обязательств.

3 декабря парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в республике.

https://lenta.ru/news/2024/12/06/v-rossii-vyskazalis-o-prichine-sokrascheniya-materialnoy-podderzhki-abhazii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fbdd175ab-a35d-562f-b9a8-b947fcb2af04

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2024 20:33

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