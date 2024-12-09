15 МЕДАЛЕЙ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТХЭКВОНДО МФТ
Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены завоевали 15 медалей на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо МФТ «Московский вызов». Турнир прошел в Москве, в нем приняли участие 2900 спортсменов из Беларуси, Казахстана, ЛНР и Абхазии. Нашу республику представляли десять спортсменов.
Первые места заняли: Алим Барциц (сила удара), Сергей Барциц (спарринг), Ясон Терзян (спарринг), Элизбар Ермолаев (спарринг), Никита Кохан (спарринг).
Второе место занял Энвер Отырба (спарринг).
Третьи места у Алима Барциц (туль), Рамина Атулян (туль), Руслана Трапизонян (туль), Нарта Кокоскерия (туль и спарринг), Элизбара Ермолаева (туль), Альберта Бабаян (туль), Энвера Отырба (туль), Никиты Кохан (туль).
Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Эдуард Арзуманян, Никита Ухваков, Аляс Агрба, Саида Гунба.
Президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.
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