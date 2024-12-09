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Абхазия Информ

15 МЕДАЛЕЙ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТХЭКВОНДО МФТ

Новости Понедельник, 09 декабря 2024 10:55
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15 МЕДАЛЕЙ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТХЭКВОНДО МФТ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены завоевали 15 медалей на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо МФТ «Московский вызов». Турнир прошел в Москве, в нем приняли участие 2900 спортсменов из Беларуси, Казахстана, ЛНР и Абхазии. Нашу республику представляли десять спортсменов.

Первые места заняли: Алим Барциц (сила удара), Сергей Барциц (спарринг), Ясон Терзян (спарринг), Элизбар Ермолаев (спарринг), Никита Кохан (спарринг).

Второе место занял Энвер Отырба (спарринг).

Третьи места у Алима Барциц (туль), Рамина Атулян (туль), Руслана Трапизонян (туль), Нарта Кокоскерия (туль и спарринг), Элизбара Ермолаева (туль), Альберта Бабаян (туль), Энвера Отырба (туль), Никиты Кохан (туль).

Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Эдуард Арзуманян, Никита Ухваков, Аляс Агрба, Саида Гунба.

Президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 09 декабря 2024 10:58

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