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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ СО НЕЗАКОННЫМ СНОСОМ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ ШКОЛЫ БОРЬБЫ И ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ

Новости Понедельник, 09 декабря 2024 17:31
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В КМ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ СО НЕЗАКОННЫМ СНОСОМ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ ШКОЛЫ БОРЬБЫ И ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба на встрече с и.о. министра просвещения Иналом Габлия, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращем Хагба и главой Госуправления по охране историко-культурного наследия Гариком Сангулия обсудил ситуацию, которая сложилась вокруг бывшего здания школы борьбы и тяжелой атлетики.

И. о. премьер-министра также принял представителей спортивной общественности, которые выразили возмущение сносом бывшего здания школа борьбы и тяжелой атлетики. На встрече присутствовал и.о. министра просвещения Инал Габлия.

Полуразрушенное здание, расположенное на улице Аршба в Сухуме, было снесено владельцами в минувшие выходные, несмотря на протесты общественности.

По словам представителей спортивной общественности, никто не имел права сносить здание. Они просили и.о. премьер-министра посодействовать в решении вопроса возвращения здания Минпросу. Валерий Бганба отметил, что будет изучаться вопрос правового статуса здания.

Тренеры и спортсмены также обратились к и.о. премьер-министра взять на учет и другие спортивные здания, которые не функционируют в связи с отсутствием ремонта.

Валерий Бганба обещал сегодня же создать распоряжением комиссию, которая проверит подведомственность всех бывших спортивных зданий.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 09 декабря 2024 17:42

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