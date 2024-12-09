Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. И.о. президента Республики Абхазия Бадра Гунба провел совещание по актуальным вопросам. В нем приняли участие и.о. премьер-министра Валерий Бганба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, и.о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба, и.о. министра просвещения Инал Габлия и и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба. В ходе встречи обсуждались вопросы выплаты заработной платы, обеспечения топливом, а также текущие проблемы, вызванные сложившейся ситуацией в энергетической сфере.

И.о. министра финансов Владимир Делба сообщил о текущей ситуации с выплатами заработной платы работникам бюджетной сферы. Он отметил, что на первом этапе средства были направлены на выплату сотрудникам силовых структур, а на втором этапе планируется покрытие затрат для сотрудников миграционной службы, МЧС, МНС и ГТК. На завершающем этапе выплаты будут осуществлены работникам социальной сферы.

«Ситуация по выплатам заработной платы остаётся сложной, но контролируемой. На текущий момент проблема решается благодаря усилиям по использованию доступных ресурсов, и мы продолжаем работать над выполнением обязательств», – подчеркнул Владимир Делба.

И.о. министра просвещения Инал Габлия сообщил, что из-за сложной ситуации в энергетической сфере принято решение приостановить образовательный процесс с 11 по 17 декабря включительно. Это решение обусловлено трудностями с отоплением школ и детских садов.

«Мы предлагаем взять дополнительный каникулярный период, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома», – отметил Габлия.

И.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба доложил, что генераторы, установленные в крупных лечебных учреждениях, продолжают работать исправно, но их ресурсы ограничены. По его словам, несмотря на то, что на данный момент топлива достаточно, необходимо зарезервировать больший объем для лечебных учреждений с реанимационными отделениями: это Республиканская больница и родильное отделение, отделение гемодиализа, хирургический блок.

И.о. министра здравоохранения также сообщил, что есть лечебные учреждения, в которых дизель-генераторов нет или установлены с меньшей мощностью. «Благодаря помощи местной администрации, 2-я городская и инфекционная больницы Сухума также получили дизель-генераторы. Кроме того, они имеются в психиатрической больнице и онкологическом диспансере», – отметил он.

И.о. главы государства поручил и.о. министра финансов принять меры по разблокировке долгов по медицинским услугам и бесперебойному обеспечению топливом медицинских учреждения. По словам Бадры Гунба, для обеспечения республиканских медицинских учреждений потребуется не менее 5 тонн топлива в сутки.

И.о. премьер-министра Валерий Бганба доложил о текущей ситуации в ИнгурГЭС, подчеркнув, что уровень воды в водохранилище продолжает оставаться крайне низким, что вызывает серьезную обеспокоенность.

«По последним данным, приток воды в водохранилище составляет всего 35 кубометров в секунду. Уровень воды в водохранилище сейчас находится на отметке 409,8 метра, что практически достигло критической отметки. За прошлые сутки мы получили всего 2,5 миллиона киловатт-часов при общей потребности, с учетом того, что мы увеличили веер, в 7,5 миллионов киловатт-часов. Это означает, что мы потребляем около 5 миллионов киловатт-часов перетока из РФ. Однако, если мы не сможем обеспечить оплату перетока, нам предстоит столкнуться с ситуацией, когда страна будет получать не более 2,5-3 миллионов киловатт-часов в сутки и мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения на потребление электроэнергии», – сообщил Бганба.

Бадра Гунба подчеркнул важность слаженной работы всех ведомств в условиях текущих вызовов.

«Необходимо оперативно решать проблемы, связанные с энергоснабжением, обеспечением топливом и выплатой заработной платы. Мы будем держать эту ситуацию под контролем и работать над поиском решений для стабилизации положения», — отметил он в заключение совещания.

Об этом сообщает сат президента.