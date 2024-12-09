ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТОПЛИВНЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. И.о. президента Бадра Гунба провел встречу с руководителями основных топливных компаний, на которой обсуждались вопросы взаимодействия в кризисной ситуации. В совещании приняли участие и.о. премьер-министра Валерий Бганба, и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, и.о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба.

Речь, прежде всего, шла о координации действий исполнительной власти с участниками рынка жидкого топлива в приоритетном обеспечении учреждений здравоохранения и предприятий-производителей хлебной продукции, правоохранительных структур и сил обороны.

Было отмечено, что на текущий момент запасы топлива достаточны. При этом обращено внимание на важность поэтапного погашения задолженности перед компаниями – реализаторами топлива для своевременного пополнения ими резервов.

Бадра Гунба выразил благодарность руководителям топливных компаний за понимание сложившейся обстановки и поддержку.

Министерству энергетики и транспорта и министерству финансов поручено координировать взаимодействие с поставщиками топлива.

Об этом сообщает сат президента.