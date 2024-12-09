ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТОПЛИВНЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. И.о. президента Бадра Гунба провел встречу с руководителями основных топливных компаний, на которой обсуждались вопросы взаимодействия в кризисной ситуации. В совещании приняли участие и.о. премьер-министра Валерий Бганба, и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, и.о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба.
Речь, прежде всего, шла о координации действий исполнительной власти с участниками рынка жидкого топлива в приоритетном обеспечении учреждений здравоохранения и предприятий-производителей хлебной продукции, правоохранительных структур и сил обороны.
Было отмечено, что на текущий момент запасы топлива достаточны. При этом обращено внимание на важность поэтапного погашения задолженности перед компаниями – реализаторами топлива для своевременного пополнения ими резервов.
Бадра Гунба выразил благодарность руководителям топливных компаний за понимание сложившейся обстановки и поддержку.
Министерству энергетики и транспорта и министерству финансов поручено координировать взаимодействие с поставщиками топлива.
Об этом сообщает сат президента.
Последнее от Super User
- ЮЖНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАКУПАТЬ МАНДАРИНЫ В АБХАЗИИ
- РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ ОБ ОТДЫХЕ В АБХАЗИИ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА АБХАЗИЯ
- ПАЦИЕНТЫ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
- МИД АБХАЗИИ НАДЕЕТСЯ НА СОХРАНЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ СИРИИ
- ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ