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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТОПЛИВНЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Понедельник, 09 декабря 2024 17:55
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ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТОПЛИВНЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. И.о. президента Бадра Гунба провел встречу с руководителями основных топливных компаний, на которой обсуждались вопросы взаимодействия в кризисной ситуации. В совещании приняли участие и.о. премьер-министра Валерий Бганба, и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, и.о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба.

Речь, прежде всего, шла о координации действий исполнительной власти с участниками рынка жидкого топлива в приоритетном обеспечении учреждений здравоохранения и предприятий-производителей хлебной продукции, правоохранительных структур и сил обороны.

Было отмечено, что на текущий момент запасы топлива достаточны. При этом обращено внимание на важность поэтапного погашения задолженности перед компаниями – реализаторами топлива для своевременного пополнения ими резервов.

Бадра Гунба выразил благодарность руководителям топливных компаний за понимание сложившейся обстановки и поддержку.

Министерству энергетики и транспорта и министерству финансов поручено координировать взаимодействие с поставщиками топлива.

Об этом сообщает сат президента.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 09 декабря 2024 18:00

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