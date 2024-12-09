ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ
Новости Понедельник, 09 декабря 2024 18:01
Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы сложившейся в республике критической ситуации и варианты преодоления кризиса в энергетической сфере.
Депутаты высказали свои предложения по взаимодействию с исполнительной властью, уделив особое внимание проблемам борьбы с майнингом криптовалюты.
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