МИД АБХАЗИИ НАДЕЕТСЯ НА СОХРАНЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ СИРИИ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии сделало заявление, в котором выразило надежду на сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии, в соответствии с интересами сирийского народа.

«Продолжение военного кризиса в Сирии представляет собой опасное развитие событий не только для самой страны, но и для региональной и международной безопасности. Уважая свободу волеизъявления сирийского народа, подтверждаем готовность к сотрудничеству с законно избранным правительством страны.

В этот сложный период мы надеемся на то, что все стороны проявят мудрость, воздержатся от применения насилия и будут способствовать деэскалации, созданию благоприятной среды для диалога и разрешению внутриполитического конфликта.

Желаем мира, дальнейшего прогресса и процветания братскому сирийскому народу», – говорится в заявлении МИД Абхазии.