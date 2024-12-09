ПАЦИЕНТЫ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард БУТБА провел расширенное рабочее совещание с коллективом ведомства. Руководители управлений министерства доложили о работе на местах. Имеются определенные сложности в финансировании и обеспечении медикаментами лечебно- профилактических учреждений страны. В этом направлении ведется активная работа.

Отдельное внимание Эдуард Бутба уделил теме энергетического обеспечения медицинских учреждений.

Несмотря на имеющиеся проблемы в сфере энергетики, коллектив Минздрава работает в штатном режиме. По мере поступления и в рамках договоренностей с Минфином осуществляется поэтапное финансирование лечения граждан в медучреждениях республики и Российской Федерации.

Глава Минздрава акцентировал внимание сотрудников на необходимости более ответственного подхода к работе в сложившихся условиях.