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Абхазия Информ

ПАЦИЕНТЫ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Новости Понедельник, 09 декабря 2024 18:09
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ПАЦИЕНТЫ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард БУТБА провел расширенное рабочее совещание с коллективом ведомства. Руководители управлений министерства доложили о работе на местах. Имеются определенные сложности в финансировании и обеспечении медикаментами лечебно- профилактических учреждений страны. В этом направлении ведется активная работа.

Отдельное внимание Эдуард Бутба уделил теме энергетического обеспечения медицинских учреждений.

Несмотря на имеющиеся проблемы в сфере энергетики, коллектив Минздрава работает в штатном режиме. По мере поступления и в рамках договоренностей с Минфином осуществляется поэтапное финансирование лечения граждан в медучреждениях республики и Российской Федерации.

Глава Минздрава акцентировал внимание сотрудников на необходимости более ответственного подхода к работе в сложившихся условиях.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 09 декабря 2024 18:11

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