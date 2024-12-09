РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ ОБ ОТДЫХЕ В АБХАЗИИ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА АБХАЗИЯ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Абхазия стала одним из самых бюджетных направлений для отдыха в декабре, однако туристы должны быть готовы к определенным сложностям, связанным с энергодефицитом в республике, передает sochi1.ru. Как рассказал автор блога «Polienko: путешествуем вдвоём», местные власти сообщают, что Россия прекратила финансовые дотации Абхазии. В результате республика «сидит без денег и без света».

По словам блогера, огромная часть средств уходит на оплату перетока электроэнергии из России, поэтому приходится делать выбор между зарплатами и электричеством.

Отключения света в Абхазии увеличились до 6 часов в день, а в перспективе могут достигать 16 часов. Это связано с тем, что возможностей гидроэлектростанции «Ингур» зимой просто не хватает для обеспечения республики необходимым объемом электроэнергии. Ситуацию осложняет низкий уровень воды в водохранилище – без полноценного притока ГЭС придется фактически остановить работу.

При этом, по официальным данным местного Минэнерго, оплачивают счета за электроэнергию только 47% потребителей, а приборы учета установлены менее чем у четверти абонентов. Таким образом, реальный уровень неоплаченного электричества даже невозможно подсчитать. Между тем, в ведомстве отмечают, что из 8 миллионов киловатт ежесуточного потребления 1 миллион приходится на майнинговые фермы, хотя официальные лица продолжают утверждать, что крупных ферм в республике нет.

Так что тем, кто планирует провести Новый год в Абхазии, нужно учесть, что настроение у местных жителей может быть не праздничным, и приготовиться к тому, что часть отдыха пройдет при свечах. Романтика отдыха в Абхазии в этом году может быть омрачена проблемами с электроснабжением.