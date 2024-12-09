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Абхазия Информ

ЮЖНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАКУПАТЬ МАНДАРИНЫ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 09 декабря 2024 18:32
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ЮЖНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАКУПАТЬ МАНДАРИНЫ В АБХАЗИИ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Предприниматели из южных регионов РФ продолжают закупать мандарины в Абхазии, запрета на поставки цитрусовых на южнороссийский рынок не было. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на председателя общественной организации «Ростовская абхазская диаспора», бывшего первого замминистра экономики Абхазии Виктора Хашба.

Он отметил, что общался с представителями правительства республики, где сообщили, что в одной из партий обнаружили вредителя, однако о запрете поставок речи не было. Грузы лишь стали более тщательно проверять. Хашба отметил, что в Абхазии розничная стоимость мандаринов сейчас составляет 30-50 рублей за кг.

«Многие в Абхазии продают мандарины предпринимателям из южных регионов прямо на дереве. Российская сторона закупает их по 10-20 рублей за кг, организует сбор и вывозит с территории республики. Уже в южных регионах России отпускная цена абхазских мандаринов формируется вокруг 100 руб./кг», – сказал он.

В случае, если официально введут запрет на поставки данных цитрусовых, по мнению экс-замминистра экономики Абхазии, пострадают как жители республики, так и бизнесмены и конечные потребители в РФ.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», ранее в СМИ появилась информация, что РФ запретила ввоз фруктов из-за решения санитарных служб. Позднее в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора сообщили, что в Сочи в штатном режиме продолжают ввоз мандаринов через границу с Абхазией.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 09 декабря 2024 18:35

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