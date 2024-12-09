ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ОМАРА СМЫР

07 декабря 2024 года, примерно в 23 часа 00 минут, внештатный помощник и.о. премьер-министра Республики Абхазия Смыр Омар Сергеевич, находясь в общественном месте-помещении ресторана «Дольче Вита», расположенном по адресу город Сухум, улица Красноармейский тупик, строение №3, используя малозначительный повод, грубо нарушая общественный порядок, в присутствии персонала и посетителей ресторана, стал выражаться нецензурной бранью в адрес Пкин Б.Ю., состоящего в должности прокурора Гагрского района, далее нанес последнему многочисленные удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела, вследствие чего Пкин Б.Ю, упал на пол и стал оказывать сопротивление.

Продолжая хулиганские действия, Смыр О.С. достал имевшееся при нем огнестрельное оружие неустановленного образца и, направив в сторону Пкин Б.Ю., произвел не менее 5 выстрелов, после чего покинул место происшествия в неизвестном направлении.

По данному факту 08 декабря 2024 года отделом дознания УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Смыр Омара Сергеевича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

08 декабря 2024 года настоящее уголовного дело изъято из производства отдела дознания УВД по городу Сухум и передано для организации дальнейшего расследования в прокуратуру города Сухум.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания Смыр О.С.