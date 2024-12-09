АБХАЗИЯ ПОПРОСИЛА РОССИЮ ВОЗОБНОВИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике. Об этом Бганба сказал ТАСС.

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», – заявил он.

Ситуация по выплатам заработной платы остается сложной, но контролируемой, сообщил в то же время и.о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба. – На текущий момент проблема решается благодаря усилиям по использованию доступных ресурсов, и мы продолжаем работать над выполнением обязательств».