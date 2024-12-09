ГОСДУМА ПЕРЕНЕСЛА РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ О ТОРГОВЛЕ

Сухум. 9 декабря. Абхазия-Информ. Госдума решила перенести ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«О других решениях Совета Думы <...> на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)», – говорится в сообщении агентства.