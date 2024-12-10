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Абхазия Информ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Новости Вторник, 10 декабря 2024 16:44
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ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. Пресс-служба Кабинета министров сообщает, что решение Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности от 9 декабря 2024 года о приостановке учебного процесса в школах и дошкольных учреждениях страны носит рекомендательный характер.

Главы администраций городов и районов могут самостоятельно принимать решение о режиме осуществления образовательного процесса с учетом технической обеспеченности учебных заведений и дошкольных учреждений в условиях нестабильного электроснабжения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2024 16:52

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