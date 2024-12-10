ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. Пресс-служба Кабинета министров сообщает, что решение Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности от 9 декабря 2024 года о приостановке учебного процесса в школах и дошкольных учреждениях страны носит рекомендательный характер.
Главы администраций городов и районов могут самостоятельно принимать решение о режиме осуществления образовательного процесса с учетом технической обеспеченности учебных заведений и дошкольных учреждений в условиях нестабильного электроснабжения.