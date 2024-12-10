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Абхазия Информ

ПЕНСИИ ЗА ДЕКАБРЬ БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ ВОВРЕМЯ

Новости Вторник, 10 декабря 2024 16:53
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ПЕНСИИ ЗА ДЕКАБРЬ БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ ВОВРЕМЯ

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба встретился с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гулария. Валерий Бганба интересовался ситуацией с пенсионным обеспечением граждан.

«Пенсии за декабрь будут выплачены вовремя. Все обязательства перед нашими пенсионерами мы выполним, никаких задержек не будет. Начинаем финансирование со следующей недели. С 18 декабря люди будут получать свои выплаты», – проинформировал Денис Гулария.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2024 16:55

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