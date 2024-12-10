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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Вторник, 10 декабря 2024 16:55
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. Парламентский комитет по государственно-правовой политике провел расширенное заседание, на котором были рассмотрены следующие законопроекты: «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия» и «О государственной регистрации автотранспортных средств». В нем приняли участие члены Общественной палаты Лана Цаава и Изольда Хагба, начальник УГАИ МВД Дамей Авидзба, начальник паспортного управления МВД Астамур Колбая и другие представители МВД.

Первым был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия» разработанный в целях установления дополнительных условий по процедуре приема в гражданство Республики Абхазия в общем и упрощенном порядке, и восстановления в гражданстве.

Далее депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», который обусловлен необходимостью внесения изменений, касающихся принципа формирования Общественной палаты Республики Абхазия.

В результате детального обсуждения законопроектов члены комитета приняли решение предложить Парламенту принять их во втором чтении на заседании сессии.

В ходе обсуждения проекта закона «О государственной регистрации автотранспортных средств» участники заседания приняли решение продолжить над ним работу. Данный законопроект разработан в целях установления правовых и организационных основ государственной регистрации автотранспортных средств.

Среди основных проблем, которые подлежат урегулированию данным законопроектом, по мнению его авторов, являются:

– установление прозрачных и финансово выгодных для интересов государства и общества правил и принципов присвоения государственных регистрационных знаков так называемых престижных серий и комбинаций;

– обеспечение условий по актуализации базы данных автотранспортных средств;

– создание препятствий для эксплуатации незарегистрированных или не прошедших технический осмотр или перерегистрацию при смене владельца автотранспортных средств.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2024 17:00

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